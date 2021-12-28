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31 минуту назад

Россиянам прогнозировали «голубоватый» январь

Температура в январе почти на всей территории России будет на уровне многолетних значений. Об этом заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", пишет РИА Новости.

Россиянам прогнозировали «голубоватый» январь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Голубоватый цвет (карты. — Прим. ред.) говорит о том, что прогнозируется норма, но на отрицательном фоне», — пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что только на юго-востоке Европейской территории отметка термометра будет выше многолетних значений.

По словам Вильфанда, средние показатели января позволяют сделать вывод о том, что зима будет неровной, с перепадами температуры.

Ранее сообщалось, что 31 декабря и в новогоднюю ночь температура воздуха в столице может опуститься до -6 градусов, а 1 января потеплеет до нуля.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, окончание года пройдет со смягчением холода благодаря "дыханию Атлантики".

Общество,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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