Россиянам прогнозировали «голубоватый» январь

Температура в январе почти на всей территории России будет на уровне многолетних значений. Об этом заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", пишет РИА Новости.

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«Голубоватый цвет (карты. — Прим. ред.) говорит о том, что прогнозируется норма, но на отрицательном фоне», — пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что только на юго-востоке Европейской территории отметка термометра будет выше многолетних значений.

По словам Вильфанда, средние показатели января позволяют сделать вывод о том, что зима будет неровной, с перепадами температуры.

Ранее сообщалось, что 31 декабря и в новогоднюю ночь температура воздуха в столице может опуститься до -6 градусов, а 1 января потеплеет до нуля.