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55 минут назад

Депутат Госдумы предложил лишить гражданства часть россиян

Депутат Госдумы Александр Хинштейн от «Единой России» предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Госдуме предложили лишить гражданства часть россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хинштейн поддержал законопроект об упрощении гражданства, который внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Согласно документу, сокращение требований предусмотрено более чем к 20 категориям лиц.

«Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — нап

Общество,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,
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