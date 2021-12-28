России предсказали ухудшение ситуации с COVID после праздников

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России может ухудшиться после новогодних праздников. Такое развитие событий предсказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС во вторник, 28 декабря.

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«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма омикрон возрастают», — пояснила Попова, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В связи с этим она призвала в ближайшие две недели не снижать количество проводимых тестирований на коронавирус и продолжать своевременно оказывать медицинскую помощь заболевшим. Это необходимо, чтобы не утратить контроль над ситуацией с распространением инфекции, подчеркнула глава Роспотребнадзора.