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32 минуты назад

России предсказали ухудшение ситуации с коронавирусом после праздников

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России может ухудшиться после новогодних праздников. Такое развитие событий предсказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС во вторник, 28 декабря.

России предсказали ухудшение ситуации с COVID после праздников
Фото: ReutersReuters

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма омикрон возрастают», — пояснила Попова, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Омикрон» может перегрузить систему здравоохранения

В связи с этим она призвала в ближайшие две недели не снижать количество проводимых тестирований на коронавирус и продолжать своевременно оказывать медицинскую помощь заболевшим. Это необходимо, чтобы не утратить контроль над ситуацией с распространением инфекции, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова предрекла появление новых штаммов коронавируса. По ее словам, уже сейчас COVID-19 демонстрирует сезонность, а новые мутации вируса будут появляться и дальше.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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