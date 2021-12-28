В Роспотребнадзоре рассказали об особой опасности «омикрон»-штамма

«Он поражает большое количество людей сразу и тяжелое течение только у тех, кто не привит, это абсолютно так, и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, тех, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии», - сказала главный санитарный врач России.