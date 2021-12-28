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29 минут назад

В Роспотребнадзоре рассказали об особой опасности «омикрон»-штамма

«Омикрон»-штамм коронавируса тяжело протекает у непривитых, а также у людей с сопутствующими заболеваниями. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

Попова отметила, что «омикрон» отличается очень высокой контагиозностью – им заражается большое количество людей сразу. При этом в Южно-Африканской республике, где «омикрон» появился и доминирует, он не вызывает тяжелого течения заболевания.

«Он поражает большое количество людей сразу и тяжелое течение только у тех, кто не привит, это абсолютно так, и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, тех, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии», - сказала главный санитарный врач России.

При этом Попова напомнила, что средний возраст населения ЮАР – до 30 лет, что может быть решающим фактором для легкого течения болезни.

«Омикрон» может перегрузить систему здравоохранения

По словам главы Роспотребнадзора, политика России в отношении коронавируса остается прежней: обеспечить максимальный коллективный иммунитет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый «омикрон»-штамм COVID-19.

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