В Минводах встретили поезд с Дедом Морозом

Жители Ставрополья встретили в Минеральных Водах сказочный поезд Деда Мороза, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации города.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, главные пассажиры которого - Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда, прибыл 28 декабря на станцию Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

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Для посетителей подготовили насыщенную развлекательную праздничную программу с участием артистов и аниматоров. В одном из вагонов гости принимают участие в играх и проходят квесты, в вагоне-ресторане можно попробовать уникальные блюда из меню Деда Мороза и кухни русского Севера, в фотовагоне провести фотосессию, а в вагоне-лавке приобрести сувениры и сладости из других регионов. В вагоне-лавке находится почтовый ящик Деда Мороза, в который гости могут опустить открытку своим родным или письмо хозяину новогодних праздников. Письма из ящика будут доставать на станциях работники "Почты России" и отправлять их по адресам.

По данным пресс-службы, по случаю прибытия Деда Мороза на перроне устроили праздник и приготовили красочную программу местные творческие коллективы, проходят всевозможные игры и конкурсы.

"К нам приехал главный чудотворец - Дед Мороз. Это большой праздник как для города Минеральные Воды, так и соседних городов. Дедушка приехал к нам издалека. Здесь, на Кавказских Минеральных Водах, он может набраться сил и здоровья, а затем отправиться дальше в свое путешествие, дарить другим радость и улыбки", - поприветствовал гостя из Великого Устюга представитель губернатора Ставропольского края в Муниципальном образовании Ставропольского края Вячеслав Ростовцев, слова которого приводятся в сообщении.

Сообщается, что в связи с эпидемиологической ситуацией посетить мероприятие можно только при соблюдении определенных требований: взрослым необходимо предоставить QR-код о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании либо документ ПЦР-исследования, при себе иметь также паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

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