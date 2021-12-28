"Эрмитаж" снял новогодние клипы про одного из своих котов

"Эрмитаж" снял видео с участием одного из своих котов, использовав AR-маски, благодаря которым можно накладывать на картинку разные визуальные эффекты. Клипы опубликованы на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

С помощью масок у питомца появляются новогодний колпачок, оленьи рога, умильные глаза героев аниме, а также трубка и повязка пирата на глаз. Видео уже набрало больше 80 тысяч просмотров и около 1,4 тысячи лайков.

На втором видео показана "преступная морда" в колпачке Деда Мороза и с бородой. Также в ролике есть субтитры: кот обещает усвоить урок и больше не ронять новогоднюю елку. Однако на финальных кадрах она падает. Этот клип посмотрели около 80 тысяч человек.

Музей активно занимается продвижением и пристройством котов через интернет. Музейные питомцы настолько известны, что зимой 2020 года французский меценат отметил их в своем завещании, оставив в пользу животных около 3 тысяч евро.