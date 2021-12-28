Зеленоградский Сбербанк стал лауреатом городского смотра - конкурса «Город для всех»

Зеленоградский филиал ПАО «Сбербанк России», расположенный на Савелкинском проезде стал лауреатом городского смотра - конкурса «Город для всех» в номинации «Организация потребительского рынка и услуг, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры города Москвы и оказываемым на нем услугам». Диплом Мэра Москвы С.С Собянина сотрудникам банка вручил заместитель главы района Савелки по вопросам экономики, потребительского рынка и услуг Тимофеев Константин Сергеевич.