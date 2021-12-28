В России выпустили новые рекомендации по борьбе с коронавирусом

Штамм «омикрон» назван самым заразным вариантом коронавируса в новой версии методических рекомендаций Минздрава РФ. Кроме того, в 14-ю версию документа включили рекомендации по применению вакцины для подростков и новых препаратов против COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в борьбе с коронавирусом важнее всего профилактика, и назвал идеальный вариант лечения в случае заражения — чем раньше, тем лучше.

Министерство здравоохранения РФ выпустило 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В список добавлены сведения о новом штамме коронавируса «омикрон», обновлена также информация о клинических особенностях инфекции и ее эпидемиологическая характеристика.

«Вариант «омикрон», несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью (заразностью — «Газета.Ru») среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в сообщении Минздрава.

Обновлен также раздел «Этиотропное лечение». В него добавили сведения о новых препаратах против коронавируса – молнупиравире, известном также как «Мир-19» от Института иммунологии ФМБП, а также нирматрелвире в комбинации с ритонавиром – вероятно, препарате «Паксловид», разработанном компанией Pfizer, или его аналоге. Кроме того, теперь врачи смогут применять препарат фавипиравир, вводя его в вену пациента.

«Представлена подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания», — добавили в Минздраве. В разделе «Патогенетическое лечение» также были уточнены особенности назначения антикоагулянтов.

Наконец, в список рекомендаций добавили данные о вакцине от коронавируса «Спутник М», предназначенной для подростков с 12 лет.

«В рекомендации по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет «Гам-ковид-вак-М», — заявили в ведомстве.

В Минздраве ранее отмечали, что этот препарат был создан на основе той же платформы, что и вакцина «Спутник V». Он состоит из двух компонентов, которые вводятся пациенту с интервалом в 21 день.

Единым фронтом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 28 декабря в эфире телеканала «Россия 24», что для победы над пандемией коронавируса необходимо участие каждого человека.

«Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и все станет, как было прежде. Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый», — сказал он.

Глава Минздрава также подчеркнул, что профилактическое направление для борьбы с коронавирусом является самым главным. «Мы не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе, в основном все те препараты, которые сегодня появляются, — это препараты для раннего старта», — сказал Мурашко.

Он уточнил, что пациенту следует принимать эти лекарства для того, чтобы заражение не несло опасности. Министр добавил, что «идеальный вариант» лечения предполагает начало терапии в первые три дня. По словам министра, первый компонент вакцины от коронавируса к настоящему времени получили 78 млн россиян.

Ноябрьские советы

В середине ноября Минздрав уже обновлял методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Тогда ведомство уточнило правила использования медицинского кислорода для тяжелых пациентов и нормы его качества, а также дозировку некоторых лекарств. Кроме того, нововведения есть в разделах по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у больных с коронавирусом.

В 13-ю версию методички вошли разъяснения насчет насыщения организма пациента кислородом (оксигенации). В частности, уточнены требования к качеству медицинского кислорода. Для оксигенации больных на ИВЛ и при анестезии следует применять медицинский чистый кислород не менее 99,5% концентрации. Были также уточнены рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода.

Минздрав также изменил указания по дозам противовоспалительного препарата барицитиниб для пациентов с легким течением заболевания, которые лечатся в стационаре. Внесены уточнения в раздел по диагностике у зараженных коронавирусом инвазивного аспергиллеза (поражает органы дыхания, обычно протекает остро и быстро прогрессирует, вызывает одышку, кашель, лихорадку, боли в грудной клетке) и инвазивного кандидоза (одна из сложных форм грибковой инфекции, может поражать весь организм).