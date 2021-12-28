Сергей Бодров родился в 1971 году в Москве в семье Сергея Владимировича и Валентины Николаевны Бодровых. Его отец - известный кинорежиссер, мать - искусствовед.

1/10 Сергей Бодров родился в 1971 году в Москве в семье Сергея Владимировича и Валентины Николаевны Бодровых. Его отец - известный кинорежиссер, мать - искусствовед Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Первую свою роль Бодров сыграл в 1986 году в телефильме отца «Я тебя ненавижу» Фото: bodrov.net 3/10 В 1996 году он получил главную роль в драме «Кавказский пленник». Кинокартина была отмечена премией «Ника» в категории «Лучший игровой фильм» Фото: bodrov.net 4/10 Через год состоялась премьера криминальной драмы Алексея Балабанова «Брат», а в 2000 году - его продолжения, «Брат-2» Фото: bodrov.net Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Оба фильма стали культовыми, а образ простого русского парня Данилы Багрова точно отразил реалии того времени Фото: bodrov.net 6/10 Всего Сергей Бодров-младший успел сняться в 15 фильмах Фото: bodrov.net 7/10 «Я всегда и везде говорю: «Я не артист... Роль для меня – это не профессия. Это поступок, который совершаешь», - отзывался актер о себе Фото: bodrov.net Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Жизнь Сергея Бодрова оборвалась 20 сентября 2002, когда он погиб вместе со своей съемочной группой своего второго фильма «Связной» во время схода ледника в Кармадонском ущелье Фото: bodrov.net 9/10 Кадр из кинофильма «Война» Фото: bodrov.net 10/10 Кадр из кинофильма «Война» Фото: bodrov.net

Первую свою роль Бодров сыграл в 1986 году в телефильме отца «Я тебя ненавижу». В 1996 году он получил главную роль в драме «Кавказский пленник». Кинокартина была отмечена премией «Ника» в категории «Лучший игровой фильм». Через год состоялась премьера криминальной драмы Алексея Балабанова «Брат», а в 2000 году - его продолжения, «Брат-2». Оба фильма стали культовыми, а образ простого русского парня Данилы Багрова точно отразил реалии того времени.

Всего Сергей Бодров-младший успел сняться в 15 фильмах.

«Я всегда и везде говорю: «Я не артист... Роль для меня – это не профессия. Это поступок, который совершаешь», - отзывался актер о себе.