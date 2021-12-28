В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
31 минуту назад

«В чем сила, брат?» - страна вспоминает Сергея Бодрова

Сергей Бодров родился в 1971 году в Москве в семье Сергея Владимировича и Валентины Николаевны Бодровых. Его отец - известный кинорежиссер, мать - искусствовед.

1/10 Сергей Бодров родился в 1971 году в Москве в семье Сергея Владимировича и Валентины Николаевны Бодровых. Его отец - известный кинорежиссер, мать - искусствовед
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/10 Первую свою роль Бодров сыграл в 1986 году в телефильме отца «Я тебя ненавижу»
Фото: bodrov.net
3/10 В 1996 году он получил главную роль в драме «Кавказский пленник». Кинокартина была отмечена премией «Ника» в категории «Лучший игровой фильм»
Фото: bodrov.net
4/10 Через год состоялась премьера криминальной драмы Алексея Балабанова «Брат», а в 2000 году - его продолжения, «Брат-2»
Фото: bodrov.net
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/10 Оба фильма стали культовыми, а образ простого русского парня Данилы Багрова точно отразил реалии того времени
Фото: bodrov.net
6/10 Всего Сергей Бодров-младший успел сняться в 15 фильмах
Фото: bodrov.net
7/10 «Я всегда и везде говорю: «Я не артист... Роль для меня – это не профессия. Это поступок, который совершаешь», - отзывался актер о себе
Фото: bodrov.net
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/10 Жизнь Сергея Бодрова оборвалась 20 сентября 2002, когда он погиб вместе со своей съемочной группой своего второго фильма «Связной» во время схода ледника в Кармадонском ущелье
Фото: bodrov.net
9/10 Кадр из кинофильма «Война»
Фото: bodrov.net
10/10 Кадр из кинофильма «Война»
Фото: bodrov.net

Первую свою роль Бодров сыграл в 1986 году в телефильме отца «Я тебя ненавижу». В 1996 году он получил главную роль в драме «Кавказский пленник». Кинокартина была отмечена премией «Ника» в категории «Лучший игровой фильм». Через год состоялась премьера криминальной драмы Алексея Балабанова «Брат», а в 2000 году - его продолжения, «Брат-2». Оба фильма стали культовыми, а образ простого русского парня Данилы Багрова точно отразил реалии того времени.

Всего Сергей Бодров-младший успел сняться в 15 фильмах.

«Я всегда и везде говорю: «Я не артист... Роль для меня – это не профессия. Это поступок, который совершаешь», - отзывался актер о себе.

Жизнь Сергея Бодрова оборвалась 20 сентября 2002, когда он погиб вместе со своей съемочной группой своего второго фильма «Связной» во время схода ледника в Кармадонском ущелье.

Общество,Фото,Данила Багров,Сергей Бодров,Алексей Балабанов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители