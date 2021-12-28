Сергей Бодров родился в 1971 году в Москве в семье Сергея Владимировича и Валентины Николаевны Бодровых. Его отец - известный кинорежиссер, мать - искусствовед.
Первую свою роль Бодров сыграл в 1986 году в телефильме отца «Я тебя ненавижу». В 1996 году он получил главную роль в драме «Кавказский пленник». Кинокартина была отмечена премией «Ника» в категории «Лучший игровой фильм». Через год состоялась премьера криминальной драмы Алексея Балабанова «Брат», а в 2000 году - его продолжения, «Брат-2». Оба фильма стали культовыми, а образ простого русского парня Данилы Багрова точно отразил реалии того времени.
Всего Сергей Бодров-младший успел сняться в 15 фильмах.
«Я всегда и везде говорю: «Я не артист... Роль для меня – это не профессия. Это поступок, который совершаешь», - отзывался актер о себе.
Жизнь Сергея Бодрова оборвалась 20 сентября 2002, когда он погиб вместе со своей съемочной группой своего второго фильма «Связной» во время схода ледника в Кармадонском ущелье.