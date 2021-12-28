Все проблемы с водой в Крыму решены. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Все планы по воде в Крыму выполнены, констатировал вице-премьер. Найдены запасы подземных вод, построены новые водоводы. Проведена экспертиза воды из скважин на дне Азовского моря.
"Как минимум, техническая вода есть. Мы сейчас проводим доразведку и будем продолжать эту разведку в следующем году, чтобы понять окончательно, какие объемы воды мы имеем из подземных источников на дне Азовского моря", - рассказал он.
Как минимум, на десять лет, с учетом развития Крыма, воды будет хватать, заверил Хуснуллин.