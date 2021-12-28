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1 час назад

Хуснуллин: проблемы с водой в Крыму решены

Все проблемы с водой в Крыму решены. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Все планы по воде в Крыму выполнены, констатировал вице-премьер. Найдены запасы подземных вод, построены новые водоводы. Проведена экспертиза воды из скважин на дне Азовского моря.

"Как минимум, техническая вода есть. Мы сейчас проводим доразведку и будем продолжать эту разведку в следующем году, чтобы понять окончательно, какие объемы воды мы имеем из подземных источников на дне Азовского моря", - рассказал он.

Как минимум, на десять лет, с учетом развития Крыма, воды будет хватать, заверил Хуснуллин.

Общество,Видео,Марат Хуснуллин,
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