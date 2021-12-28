В России выявили 21 922 случая COVID

За последние сутки в России лабораторно подтвердили 21 922 новых случая заражения COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 10 437 152 человек.

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Лидерство по суточному приросту занимает Санкт-Петербург (+1802), на втором месте находится Москва (+1705), на третьем — Московская область (+1574). Четвертое и пятое занимают Свердловская (+544) и Иркутская (+529) область соответственно.

Среди субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки оказались Калмыкия — 0,03%, Тыва — 0,04%, а также Москва — 0,08%.

Скончались 935 человек — 73 из них в Москве, 61 в Санкт-Петербурге, 41 в Московской области. Общее число умерших от COVID-19 пациентов составляет 306 090.