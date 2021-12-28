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50 минут назад

Черное море в Крыму пожелтело

Черное море у берегов Крыма окрасилось в желтый цвет. Как сообщает «КП», жители Евпатории отметили уникальное явление, которое вызвало настоящую панику: некоторые пользователи предположили, что в действительности золотистый цвет воды является экологической катастрофой.

Черное море в Крыму пожелтело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобные домыслы опровергла завкафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета Татьяна Бобра. Эксперт объяснила, что такое явление обычно для восточной части полуострова, где есть песок.

«Во время сильного шторма вся эта взвесь просто поднимается на поверхность и окрашивает море в желтый и иногда даже ярко-золотистый цвет. Чаще всего такие якобы аномалии можно заметить на востоке полуострова и на побережье Азовского моря, так как там много песчаных пляжей», — заявила Бобра.

Эксперт добавила, что бояться такого явления не стоит: море обретает естественный цвет меньше, чем через час после шторма, а цвет и оттенок воды зависит от силы стихии.

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