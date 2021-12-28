Черное море в Крыму пожелтело

«Во время сильного шторма вся эта взвесь просто поднимается на поверхность и окрашивает море в желтый и иногда даже ярко-золотистый цвет. Чаще всего такие якобы аномалии можно заметить на востоке полуострова и на побережье Азовского моря, так как там много песчаных пляжей», — заявила Бобра.