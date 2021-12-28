Исследование Rambler&Co: россияне назвали август лучшим месяцем уходящего года

В 2022 году россияне надеются на окончание пандемии и семейное благополучие

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2021 год весь мир провёл в подвешенном состоянии – все яркие моменты так или иначе проходили на фоне новых волн пандемии. Медиахолдинг Rambler&Co узнал, как уходящий год оценивают российские интернет-пользователи и на что надеются в следующем.

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Почти половина опрошенных россиян (42%) считают, что 2021 сделал их счастливее. Остальные затруднились утвердительно ответить на вопрос.

Респонденты, которые оценили год положительно, отмечают и причины такого отношения. 40% пережили радостные моменты со своей семьёй, у 19% повысился уровень жизни, у 15% исполнилась мечта. 13% чувствуют удовлетворённость прошедшим годом в связи с крупным имущественным приобретением, 8% поднялись выше по карьерной лестнице и у 5% случилась судьбоносная, по их мнению, встреча. А самым лучшим месяцем в году россияне считают август – 12%. За ним следует июль (11%), сентябрь и декабрь (по 10%). Остальные месяцы набрали совокупно менее 10% голосов.

Участники опроса, которых 2021 год не вдохновил, также назвали причины своего недовольства. 27% пожаловались на снижение дохода, у 21% начались проблемы со здоровьем, 15% не совсем удалось выполнить намеченные планы, 13% столкнулись с потерями. 11% ничем не расстроены, просто не увидели никаких изменений в жизни, 7% настигло разочарование в карьере, а 6% – неудачи в личной жизни. Самыми неприятными месяцами для этой части респондентов оказались ноябрь (12%), октябрь (11%) и декабрь (10%).

Независимо от результатов уходящего года, на наступающий россияне уже возлагают определённые надежды. Большинство (27%) хотят, чтобы пандемия, наконец, закончилась, почти четверть (24%) верят в улучшение своего семейного благополучия, 22% планируют исполнить давнюю мечту. 11% мечтают о путешествии и по 8% надеются на карьерный рост и крупные покупки (машина, квартира и т.д.).

Для того чтобы настроиться на удачный год, россияне планируют соблюсти любимые новогодние приметы. 35% уже вооружились фразой «давай уже после праздников», 24% загадают желание под бой курантов, почти каждый пятый (19%) войдёт в новый год без долгов. 14% респондентов верят, что «как Новый год встретишь – так его и проведёшь», 8% приняли решение начать с 1 января новую жизнь.