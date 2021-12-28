На Госуслугах заработал новый сервис

Минцифры России совместно с Минтрудом и ПФР запустили на портале «Госуслуг» новый сервис, с помощью которого можно оформить выплаты по уходу за нетрудоспособными. Такое решение призвано упростить получение услуг гражданами, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Данный сервис подачи стал очередным шагом по переводу услуг Пенсионного фонда на единый портал Госуслуг, — отмечается в сообщении.

Чтобы получить услугу, нужно проживать на территории РФ и иметь подтверждённую учётную запись на портале. При этом быть родственником или близким того, кому требуется уход, вовсе не обязательно. Для получения услуги достаточно лишь согласия нетрудоспособного человека на помощь.

При этом период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражён на индивидуальном лицевом счёте. Это повлияет на размер будущей пенсии.