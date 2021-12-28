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52 минуты назад

На «Госуслугах» появилась возможность оформить новые выплаты

Минцифры России совместно с Минтрудом и ПФР запустили на портале «Госуслуг» новый сервис, с помощью которого можно оформить выплаты по уходу за нетрудоспособными. Такое решение призвано упростить получение услуг гражданами, сообщили в пресс-службе Минцифры.

На Госуслугах заработал новый сервис
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Данный сервис подачи стал очередным шагом по переводу услуг Пенсионного фонда на единый портал Госуслуг, — отмечается в сообщении.

Чтобы получить услугу, нужно проживать на территории РФ и иметь подтверждённую учётную запись на портале. При этом быть родственником или близким того, кому требуется уход, вовсе не обязательно. Для получения услуги достаточно лишь согласия нетрудоспособного человека на помощь.

При этом период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражён на индивидуальном лицевом счёте. Это повлияет на размер будущей пенсии.

Ранее сообщалось, что в России со следующего года введут обязательную двухфакторную идентификацию пользователей на портале госуслуг. Это делается для дополнительной защиты данных граждан. Им надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит через SMS.

Общество,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,
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