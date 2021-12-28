Морской вокзал построят на острове Попова во Владивостоке

"Сейчас нужно принять оперативные меры - по топливу, чтобы таких ситуаций больше не было, и по обеспечению людей теплым помещением. А затем на острове нужно делать стационарный морвокзал, отвечающий требованиям безопасной и комфортной эксплуатации. И в перспективе нужно заказывать новое судно, потому что мы видим, что существующий паром свои возможности исчерпывает", - приводятся в сообщении слова Кожемяко.