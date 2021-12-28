Россияне могут остаться без подарков из-за пробки фур на границе с Китаем

Закрытие четырех пунктов пропуска на российско-китайской границе привело к образованию очереди более чем из тысячи грузовиков. Таким образом, часть россиян может остаться без новогодних подарков, пишет газета «Известия».

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По данным источников издания в отрасли грузоперевозок, в начале декабря закрылись четыре из пяти пропускных пункта. Таким образом, грузы идут сейчас через единственную открытую приграничную точку Суйфыньхэ.

В первую очередь через пункт пропуска проходят фуры с продуктами, а грузовики с другими товарами, в том числе и новогодними подарками, стоят у границы неделями. В результате образовался затор, который сейчас составляет уже более тысячи фур, пояснили источники.

В Федеральной таможенной службе подтвердили информацию о скоплении машин на границе, отметив при этом, что затор куда меньше и составляет около 150 транспортных средств. Российские грузовики проходят своевременную проверку на границе, заверили в ведомстве.

Участники рынка прогнозируют улучшение ситуации при запуске других китайских приграничных пунктов. Однако, по предварительным данным, они откроются только в 20-х числах января. Сейчас же грузоперевозчики предлагают клиентам воспользоваться другими видами перевозок — ж/д или авиа.

По словам предпринимателя Аралетты Ивановой, специализирующейся на грузоперевозках, проблема с задержкой товаров на границе коснулась небольших компаний, так как крупные игроки заказали необходимый товар к зимнему сезону еще летом и уже давно получили его.

В свою очередь один из крупнейших поставщиков товаров из Китая, компании AliExpress, заявила, что товары в Россию в основном доставляются на самолетах. По словам представителя ритейлера, автомобильные грузоперевозки используются в очень ограниченном объеме.