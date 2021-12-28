Музыканта группы «Аквариум» не впустили в Россию

Флейтиста группы «Аквариум» Брайана Финнегана не впустили в Россию, сообщает «Новая газета» со ссылкой на певца и гитариста Бориса Гребенщикова.
Отмечается, что это произошло, когда музыкант вместе с группой возвращался из-за рубежа, при этом ему так и не сообщили причину задержания и отказа в пересечении российской границы.
По словам Гребенщикова, у Финнегана забрали паспорт. Он сутки провел в аэропорту, после чего его посадили в самолет и отправили обратно. При этом билеты музыкант купил за свой счет.
По сообщениям РБК, директор группы «Аквариум» Максим Ланде заявил, что такая ситуация произошла сугубо по «техническим» причинам. Брайан Финнеган – флейтист, композитор. Музыкальную карьеру начал еще в 90-е. С 2006 года принимает участие в записях альбомов и концертах группы «Аквариум». Музыкант является гражданином Великобритании.