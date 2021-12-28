В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
6 минут назад

Флейтиста группы «Аквариум» не впустили в Россию

Флейтиста группы «Аквариум» Брайана Финнегана не впустили в Россию, сообщает «Новая газета» со ссылкой на певца и гитариста Бориса Гребенщикова.

Музыканта группы «Аквариум» не впустили в Россию
Фото: nsn.fmnsn.fm

Отмечается, что это произошло, когда музыкант вместе с группой возвращался из-за рубежа, при этом ему так и не сообщили причину задержания и отказа в пересечении российской границы.

По словам Гребенщикова, у Финнегана забрали паспорт. Он сутки провел в аэропорту, после чего его посадили в самолет и отправили обратно. При этом билеты музыкант купил за свой счет.

По сообщениям РБК, директор группы «Аквариум» Максим Ланде заявил, что такая ситуация произошла сугубо по «техническим» причинам. Брайан Финнеган – флейтист, композитор. Музыкальную карьеру начал еще в 90-е. С 2006 года принимает участие в записях альбомов и концертах группы «Аквариум». Музыкант является гражданином Великобритании.

Общество,Борис Гребенщиков,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители