Предложен новый способ использования маткапитала

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС, пишет RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Волынец обратилась с соответствующей просьбой к министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Она предложила использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию детей. Новый способ применения этих средств необходим в России: такой вывод сделала Волынец, проанализировав обращения в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане.

«В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребёнку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат», — подчеркнула она.