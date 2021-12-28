На границе РФ и Китая застряли в очереди сотни фур

Очередь более чем из тысячи грузовиков образовалась на российско-китайской границе из-за закрытия с 3 декабря четырех из пяти пропускных пунктов. В результате, все фуры направились в единственную открытую приграничную точку - Суйфыньхэ, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в отрасли грузоперевозок.

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В первую очередь границу проходят фуры с продуктами. Грузовики с другими товарами, в том числе с праздничными, стоят у границы неделями, сообщили газете источники в отрасли.

Эту информацию изданию подтвердили в ассоциации "Грузавтотранс". Ее глава Владимир Матягин также добавил, что те же данные и у профсоюза транспортных перевозок Приморского края.

С 13 по 26 декабря в Суйфыньхэ, действительно, наблюдается скопление машин, подтвердили "Известиям" в ФТС. По данным службы, очередь из грузовиков незначительная: на утро 27 декабря она была из 150 транспортных средств. В ведомстве добавили, что на границе российские грузовики проходят своевременную проверку.

В пресс-службе "Почты России" газете рассказали, что сейчас 85% всех отправлений компании из Китая доставляется в РФ на самолетах. Так, например, товары с AliExpress доставляют в Россию исключительно на самолетах. В онлайн-ретейлере эту информацию подтвердили. По словам его представителя, компания пользуется автомобильными грузоперевозками в очень ограниченном объеме. Кроме того, в этом году партнерская логистика усилена в четыре раза. В Wildberries изданию сказали, что самостоятельно товары из Китая не доставляют.