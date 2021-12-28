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8 минут назад

В пьедестале статуи конфедерата Роберта Ли нашли вторую капсулу времени

При разборе пьедестала конной статуи генерала-конфедерата Роберта Ли в американском городе Ричмонд, которая была ранее демонтирована, обнаружили вторую капсулу времени – медный ящик. Об этом сообщил губернатор штата Виргиния Ральф Нортхэм.

В пьедестале статуи конфедерата Роберта Ли нашли вторую капсулу времени
Фото: «Мир 24» / Елена Андреева«Мир 24» / Елена Андреева

«Они нашли ее! Скорее всего, это капсула времени, которую все искали. Ученые изучают ее – ждите сообщений», – написал Нортхэм в Twitter.

Он добавил, что вскрытие ящика планируется позже. По мнению губернатора, найденный в понедельник ящик – настоящая капсула времени, которая была замурована в основание памятника в 1887 году, в отличие от обнаруженной ранее жестяной коробки, в которой хранились три книги, промокшие от сырости, серебряная монета и конверт.

От медного ящика ждут более впечатляющего содержания, пишут местные СМИ. Его упаковали в пупырчатую пленку, чтобы не повредился, и отправили в лабораторию Департамента исторических ресурсов штата Виргиния на исследование.

Решение о сносе памятника генералу Роберту Ли было принято на фоне протестов представителей движения Black Lives Matter. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов он выступал на стороне сил конфедератов и за сохранение рабства.

Общество,Гражданская война,Роберт Ли,
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