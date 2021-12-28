Дед Мороз рассказал о перекурах и об угощениях алкоголем

Москвич Андрей работает в конструкторском центре, а на праздники перевоплощается в Деда Мороза. В разговоре с «Мослентой» он рассказал о своем отношении к алкоголю, а также о перекурах.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва Софья Сандурская / АГН «Москва

Актер признался, что родители, чьих детей он поздравляет, часто пытаются его угостить алкогольными напитками. «Приходишь в дом, а там взрослые, скорее всего, уже навеселе, в хорошем праздничном настроении и довольно давно за столом. И для них Дед Мороз сейчас пришел, а потом уйдет в никуда, скорее всего сядет в сани и отчалит в свой Великий Устюг. А у меня после этого заказа может быть еще несколько семей, к которым я должен прийти во всей своей красе. Не дай бог, от меня будет пахнуть алкоголем», — рассказал Андрей.

Он отметил, что для людей выпить с Дедом Морозом — интересный и довольно важный элемент праздника. Но на работе для аниматора это табу, поэтому в объявлении он сразу указывает: «Дедушка не пьет, а то растает».

«Дед Мороз» также рассказал, что является курящим человеком. Но если нужен перекур между встречами с детьми, то он находит место, где никого нет, и обязательно снимает бороду и шапку, чтобы они не пропитались табачным дымом.

Ранее в подмосковной Балашихе у мужчины, подрабатывающего Дедом Морозом на детских праздниках, украли подарки.