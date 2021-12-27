Минздрав изменил рекомендации по лечению COVID-19

Первый российский инъекционный препарат включили в рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу разработчика лекарства компанию «Промомед».
«Министерство здравоохранения России включило инъекционную форму противовирусного препарата прямого действия "Арепливир" в обновленную, четырнадцатую, версию временных методических рекомендаций "По профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", выпущенную 27 декабря 2021 года. В тот же день с завода "Биохимик" отгрузили первую партию препарата», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе «Промомеда» отметили, что до конца года компания планирует отправить для стационаров страны около 300 тысяч доз лекарства.