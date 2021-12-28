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1 час назад

Российские блогеры создали петицию в поддержку Хованского

Более 20 российских блогеров выступили в поддержку Юрия Хованского, сообщает TJournal. В их число вошли Руслан Усачев, Николай Соболев, Эльдар Джарахов и другие популярные инфлюенсеры.

Российские блогеры создали петицию в поддержку Хованского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они опубликовали на своих каналах видеоролик, в котором заявили, что Хованского нужно освободить.

«Мы просим распространить это видео и освободить Юрия Хованского, который прямо сейчас тихо умирает в СИЗО, теряя остатки надежды на освобождение и возвращение к своей семье», – говорится в ролике.

Коллеги задержанного также отмечают, что власти не могут его судить за песню 2012 года по закону 2018 года.

Они также призывают зрителей подписать петицию, чтобы управление СК РФ по Петербургу проверило действия следователей, а прокуратура — исследовала процессуальные нарушения в уголовном деле.

Хованского задержали 9 июля, с тех пор он находится в следственном изоляторе. Его обвинили в публичном оправдании терроризма, за что блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как российский TikTok-блогер напугал иностранцев.

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Общество,Эльдар Джарахов,Юрий Хованский,Руслан Усачев,Николай Соболев,ФСИН,Генпрокуратура РФ,СКР,Газета.Ru,
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