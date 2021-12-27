Назван самый ранний признак омикрон-штамма

Исполнительный директор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райан Роуч назвал самый ранний признак омикрон-штамма COVID-19 — внезапную и беспричинную хрипоту в голосе. Его слова приводит The Sun.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Роуч отметил, что данный симптом способен проявляться у человека до ухудшения самочувствия. При этом, по его словам, хрипоту сопровождает першение, а не боль в горле, что и отличает «омикрон» от «дельты».

Также Роуч подчеркнул, что за данным симптомом обычно следуют заложенность носа и другие распространенные признаки нового штамма коронавируса, включая сухой кашель и боль в нижней части спины.

Кроме того, на первом этапе заболевания омикроном пациентов могут беспокоить насморк, головная боль, утомление, боли в теле и потливость во время сна.