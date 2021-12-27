Иммунолог рассказал о суперраспространителях омикрон-штамма

«Суперраспространители заражают не за один раз, а за период времени. То есть, если человек болеет долго, может заразить много людей. Это связано с симптоматикой — кашель, насморк. Вирус содержится в слюне человека. Они [бессимптомники] не могут заразить много людей, ведь при обычном дыхании выделяется мало вируса. Заражают не единичные вирусы, а их большое количество — 1000 или 10000 вирусов. Поэтому бессимптомники заражают небольшое количество людей, в основном при близком контакте», — пояснил Жемчугов.