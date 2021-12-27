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11 минут назад

Иммунолог рассказал о суперраспространителях омикрон-штамма

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, может ли человек без симптомов заболевания коронавирусом стать суперраспространителем омикрон-штамма, пишут «Народные новости».

Иммунолог рассказал о суперраспространителях омикрон-штамма
Фото: ReutersReuters

Ранее вирусолог Алексей Аграновский в интервью радио Sputnik рассказал, что среди бессимптомных носителей омикрон-штамма есть суперраспространители, выделяющие большие дозы вируса и способные передать инфекцию десяткам людей.

По мнению Жемчугова, суперраспространителем не может стать человек без симптомов болезни, так как основным условием распространения вируса являются именно симптомы — кашель, чихание и другие.

«Суперраспространители заражают не за один раз, а за период времени. То есть, если человек болеет долго, может заразить много людей. Это связано с симптоматикой — кашель, насморк. Вирус содержится в слюне человека. Они [бессимптомники] не могут заразить много людей, ведь при обычном дыхании выделяется мало вируса. Заражают не единичные вирусы, а их большое количество — 1000 или 10000 вирусов. Поэтому бессимптомники заражают небольшое количество людей, в основном при близком контакте», — пояснил Жемчугов.

Он подчеркнул, что суперраспространитель должен создавать вокруг себя «ореол» из вируса, что невозможно без клинических проявлений. Именно поэтому суперраспространителем может стать только человек, который долго болеет и заражает из-за этого много людей.

Жемчугов отметил, что бессимптомного носителя невозможно распознать.

«Они не обращаются за помощью. Главное, что их в шесть–восемь раз больше, чем выявленных зараженных. Это очень важная цифра. Ее можно узнать, выборочно померив антитела у населения. Тогда мы поймем истинный уровень иммунной прослойки», — пояснил врач.

Он добавил, что вакцинация остается единственным эффективным способом защиты от коронавируса. Не стоит также отказываться от масок, которые защитят не только от COVID-19, но и других вирусных заболеваний, таких как грипп.

Общество,Владислав Жемчугов,Алексей Аграновский,ИА Sputnik,
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