Новогодние гирлянды признали опасными для здоровья

«Когда мы говорим о гирляндах, важна именно непрерывность этого свечения. Особенно вредными считаются непрерывно мигающие огни. Такое длительное воздействие на органы нашего зрения опасно не только для глаз, но и с точки зрения неврологии. Считается, что это плохо влияет на корковую деятельность, вызывает возбуждение, вызывает зрительное утомление. И важна, конечно, цветовая гамма. Если речь идет о каких-то теплых цветах, то это раздражение меньше, а красный свет - считается возбуждающим, он негативно влияет, особенно, когда в ночное время мы долго смотрим на гирлянды.