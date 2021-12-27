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36 минут назад

Лисица в Приморье поела колбасы и попала на видео

В Приморском крае местные жители поехали к Русскому острову, чтобы спокойно порыбачить, но в один момент к ним пришла лисица за лакомством. В итоге на видео россиян попало животное, которое поело колбасы. Его публикует закрытый Instagram-паблик vdk.nadzor.

На записи видно, как «бесстрашная лиса» подбегает к рыбакам, не боясь провалиться под лед. Затем она подсаживается к ним поближе и смотрит на мужчину, который достает из чемодана немного колбасы. После этого она еще несколько раз подходила, хватая ломтики еды.

«Ух, лисичка, красавица! (...) А вот курочку надо было тебе еще взять», — сказал рыбак, снимавший видео.

Общество,Видео,
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