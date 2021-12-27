Онищенко разрешил привитым петь и плясать

Академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко разрешил привитым россиянам целоваться в Новый год с другими привитыми. Об этом он заявил «Комсомольской правде».

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«Привейтесь и, пожалуйста, целуйтесь на здоровье. С другими привитыми», - сказал Онищенко.

Он отметил, что вакцинированные граждане с высоким иммунным ответом во время новогодних праздников могут обойтись почти без ограничений: им разрешено «гулять, общаться, петь и даже плясать», главное, не забывать носить маски в общественных местах и мыть руки.

«А если вы не привились, то соблюдайте правила изоляции, встречайтесь в очень узком кругу со своими близкими, а лучше сделать это дистанционно», - заключил эпидемиолог.