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1 час назад

Онищенко разрешил привитым петь и плясать

Академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко разрешил привитым россиянам целоваться в Новый год с другими привитыми. Об этом он заявил «Комсомольской правде».

Онищенко разрешил привитым петь и плясать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Привейтесь и, пожалуйста, целуйтесь на здоровье. С другими привитыми», - сказал Онищенко.

Он отметил, что вакцинированные граждане с высоким иммунным ответом во время новогодних праздников могут обойтись почти без ограничений: им разрешено «гулять, общаться, петь и даже плясать», главное, не забывать носить маски в общественных местах и мыть руки.

«А если вы не привились, то соблюдайте правила изоляции, встречайтесь в очень узком кругу со своими близкими, а лучше сделать это дистанционно», - заключил эпидемиолог.

Геннадий Онищенко дал советы для новогоднего застолья

Ранее врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов заявил «Радио Sputnik», что лучшую защиту от «омикрон»-штамма коронавируса имеют люди с гибридным иммунитетом, то есть те, кто и переболел, и вакцинировался от COVID-19.

Общество,Алексей Водовозов,Геннадий Онищенко,РАН,Роспотребнадзор,Комсомольская правда,
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