Патриарх Кирилл призвал вернуть церкви раку князя Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что рака благоверного князя Александра Невского была изъята Свято-Троицкой Александро-Невской лавры насильно и призвал вернуть святыню из Эрмитажа.

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Предстоятель РПЦ отметил, что рака должна быть возвращена «при соблюдении требований специалистов по обеспечению её сохранности», передает «Царьград».

Руководство Эрмитажа предложило создать копию раки, однако патриарх счел это недопустимым.

«Рака уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии», – заявил он, добавив, что тот факт, что рака хранится в Эрмитаже, оскорбляет память Императрицы Елизаветы Петровны.

Рака благоверного князя Александра Невского – это уникальное произведение русского искусства, которое выполнено из серебра в середине XVIII века, ее вес – 1,5 тонны.