Семья подростка из Подмосковья, чье новогоднее желание исполнил Путин, получила квартиру

Президент РФ Владимир Путин вновь созвонился с 14-летним Марком Кобленевым из Подмосковья, чье новогоднее желание о гитаре он ранее исполнил в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

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"Неделю назад [во время предыдущей беседы с мальчиком] Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет - гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, с улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье, в доме которой раньше жил Марк. "Глава государства также поговорил с ними по телефону", - сообщила пресс-служба президента.