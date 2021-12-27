Семья подростка из Подмосковья, чье новогоднее желание исполнил Путин, получила квартиру

Президент РФ Владимир Путин вновь созвонился с 14-летним Марком Кобленевым из Подмосковья, чье новогоднее желание о гитаре он ранее исполнил в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.
"Неделю назад [во время предыдущей беседы с мальчиком] Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет - гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру", - говорится в сообщении.
Как отметили в Кремле, с улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье, в доме которой раньше жил Марк. "Глава государства также поговорил с ними по телефону", - сообщила пресс-служба президента.
В начале декабря Путин присоединился к всероссийской акции "Елка желаний", чтобы исполнить заветные мечты нескольких детей. Одним из них стал Марк Кобленев из Раменского района Московской области, который очень хотел научиться играть на гитаре. Для него была организована поездка в музыкальную академию Игоря Крутого. После экскурсии по академии Марку позвонил президент.