Лучший подарок к Новому году - заставить пенсию работать

Думать о старости и самостоятельно планировать пенсию любят немногие. Более того, как показал недавний опрос НПФ Сбербанка, 51 процент россиян не разбирается в том, как формируются их пенсии.

Фото: СБЕР СБЕР

Многие не знают и того, что в последние семь лет накопительная часть их пенсии прирастает инвестиционным доходом. Чтобы исправить ситуацию, Сбер запустил в СберБанк Онлайн обновленный сервис - Пенсионную витрину, показывающую, какую пенсию пользователю удалось накопить к текущему моменту. В случае нехватки стажа или баллов до необходимых минимальных значений сервис «подсветит» эту информацию.

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Еще одна не менее важная функция сервиса - он помогает заставить пенсию работать. Пенсионная витрина дает возможность воспользоваться инструментами для долгосрочных накоплений и распланировать свое будущее. Все это получится сделать с помощью телефона за несколько минут.

Каждый хотел бы обеспеченной жизни в старости, но что необходимо сделать для увеличения пенсии и когда именно она наступит? Что такое пенсионные баллы и как пенсия зависит от трудового стажа? На Пенсионной витрине можно найти ответы на эти и другие вопросы. Сервис не только помогает восполнить пробелы в знаниях, но и снимает часть груза по планированию пенсии с плеч пользователей.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Инвестиции и пенсии», вкладку «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных пользователя с портала «Госуслуги». Информация будет обработана за 5–10 минут, после чего все сведения о пенсии появятся на экране.

Скорее всего, накопленные через Пенсионный фонд России средства не поразят своим размером - в таком случае сразу же в приложении стоит подключить индивидуальный пенсионный план (ИПП).

Этот финансовый инструмент позволяет сформировать пенсию желаемого размера с помощью самостоятельных взносов и инвестиционного дохода НПФ Сбербанка. Заключить договор на ИПП и сделать первый взнос без комиссии можно прямо в приложении СберБанк Онлайн за несколько минут.