В Екатеринбурге передумали сносить дом Ельцина

Власти Екатеринбурге передумали сносить двухэтажный дом на улице Кирова, где до 1957 года жил первый президент России Борис Ельцин. Об этом сообщили Znak в городской администрации.

Фото: Alexandr Yakovlev / Russian Look / Globallookpress.com Alexandr Yakovlev / Russian Look / Globallookpress.com

По словам главного архитектора Андрея Молокова, в обсуждаемый план реконструкции не попали несколько кварталов с исторической застройкой — в одном из них расположен бывший дом Ельцина.

Специалист утверждает, что решение по демонтажу таких зданий будет обсуждаться с горожанами. Молоков добавил, что администрация изначально не планировала затрагивать старинные постройки в проекте перепланировки.