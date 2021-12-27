В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
36 минут назад

Владимир Соловьев: третья мировая война развернется за энергию и чистую воду

Участники третьей мировой войны будут бороться за вещи, которые сейчас всему миру кажутся нормой и обыденностью. Об этом заявил известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Соловьев назвал причины третьей мировой войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пугающую правду о возможном глобальном конфликте и его целях Соловьев раскрыл в интервью порталу «Украина.ру». По мнению известного журналиста, конфликт может быть спровоцирован массовым голодом по всей планете, вызванным сложной эпидемиологической обстановкой. На фоне подобных осложнений особенно востребованы будут простейшие ресурсы: еда, чистая питьевая вода, медикаменты и электроэнергия.

«Давайте не будем сбрасывать со счетов вызовы, которые параллельно нам бросает та же эпидемиологическая обстановка. Что идет после эпидемии? Голод. А после голода идет война. Все будет находиться в динамическом равновесии, когда войны между странами начнутся за чистую воду, за источники энергии, за продукты питания. Мы все вновь возвращаемся, если угодно, к первобытным инстинктам», — уверен Владимир Соловьев.

Вопрос о недопущении глобальных конфликтов был поднят Российской Федерацией, предложившей подписать соглашение о гарантиях безопасности. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, первые контакты представителей Москвы и коллективного Запада пройдут сразу после новогодних праздников.

Общество,Владимир Соловьев,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители