Соловьев назвал причины третьей мировой войны

Участники третьей мировой войны будут бороться за вещи, которые сейчас всему миру кажутся нормой и обыденностью. Об этом заявил известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
Пугающую правду о возможном глобальном конфликте и его целях Соловьев раскрыл в интервью порталу «Украина.ру». По мнению известного журналиста, конфликт может быть спровоцирован массовым голодом по всей планете, вызванным сложной эпидемиологической обстановкой. На фоне подобных осложнений особенно востребованы будут простейшие ресурсы: еда, чистая питьевая вода, медикаменты и электроэнергия.
«Давайте не будем сбрасывать со счетов вызовы, которые параллельно нам бросает та же эпидемиологическая обстановка. Что идет после эпидемии? Голод. А после голода идет война. Все будет находиться в динамическом равновесии, когда войны между странами начнутся за чистую воду, за источники энергии, за продукты питания. Мы все вновь возвращаемся, если угодно, к первобытным инстинктам», — уверен Владимир Соловьев.
Вопрос о недопущении глобальных конфликтов был поднят Российской Федерацией, предложившей подписать соглашение о гарантиях безопасности. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, первые контакты представителей Москвы и коллективного Запада пройдут сразу после новогодних праздников.