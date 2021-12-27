Соловьев назвал причины третьей мировой войны

«Давайте не будем сбрасывать со счетов вызовы, которые параллельно нам бросает та же эпидемиологическая обстановка. Что идет после эпидемии? Голод. А после голода идет война. Все будет находиться в динамическом равновесии, когда войны между странами начнутся за чистую воду, за источники энергии, за продукты питания. Мы все вновь возвращаемся, если угодно, к первобытным инстинктам», — уверен Владимир Соловьев.