Профессор МГУ рассказал о прошлом Евгения Теплякова

Заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о прошлом отца девятилетней студентки Евгении Теплякове и о его обучении в университете.

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«Те преподаватели, которые вели его дипломную работу и у которых он писал курсовые, говорили, что он был достаточно способным и занимался интересной разработкой проблем психологии мышления», — рассказал Асмолов.

Он не стал утверждать, что Тепляков был вундеркиндом. По его словам, чтобы сделать такой вывод, необходимо иметь больше информации о человеке.

Профессор отметил, что Евгений считает своих детей одаренными и для большинства родителей такая позиция является позитивной. Однако подчеркнул, что в этой многодетной семье происходит конструирование ребенка и его развития по образу и подобию мечты, что, в свою очередь, может негативно сказаться на детской психике.

Александр Асмолов порекомендовал девятилетней студентке вуза Алисе Тепляковой приостановить обучение в высшей школе.