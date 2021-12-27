В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
56 минут назад

Профессор МГУ рассказал о прошлом Евгения Теплякова

Заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о прошлом отца девятилетней студентки Евгении Теплякове и о его обучении в университете.

Профессор МГУ рассказал о прошлом Евгения Теплякова
Фото: РБК / YouTubeРБК / YouTube

«Те преподаватели, которые вели его дипломную работу и у которых он писал курсовые, говорили, что он был достаточно способным и занимался интересной разработкой проблем психологии мышления», — рассказал Асмолов.

Он не стал утверждать, что Тепляков был вундеркиндом. По его словам, чтобы сделать такой вывод, необходимо иметь больше информации о человеке.

Профессор отметил, что Евгений считает своих детей одаренными и для большинства родителей такая позиция является позитивной. Однако подчеркнул, что в этой многодетной семье происходит конструирование ребенка и его развития по образу и подобию мечты, что, в свою очередь, может негативно сказаться на детской психике.

Александр Асмолов порекомендовал девятилетней студентке вуза Алисе Тепляковой приостановить обучение в высшей школе.

Последние новости
Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,Александр Асмолов,МГУ,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители