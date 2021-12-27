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1 час назад

Бесплатные кинопоказы пройдут в парках Подмосковья

Серия бесплатных показов пройдет на новогодних праздниках в городских парках Московской области в рамках проекта «Кинокаток», сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Бесплатные кинопоказы пройдут в парках Подмосковья
Фото: Михаил Терещенко / АГН МоскваМихаил Терещенко / АГН Москва

— В новогодние праздники в городских парках Московской области состоятся бесплатные показы в рамках проекта «Кинокаток». В зонах катков на больших экранах под открытым небом зрителям будет представлена праздничная кинопрограмма, — сообщили сотрудники регионального Минкультуры.

Посмотреть кинофильмы под открытым небом можно в парке Малевича в Одинцовском округе, а также в парках Реутова, Долгопрудного и Егорьевска.

Жители и гости подмосковных городов смогут увидеть советские сказки «Новогодние приключения Маши и Вити», «Морозко» и «Двенадцать месяцев». Также в рамках кинопоказов можно увидеть трилогию популярного мультфильма «Снежная королева».

Ранее стало известно, что около 160 зимних горок откроются в этом сезоне в Подмосковье. Глава регионального Министерства благоустройства Михаил Хайкин отметил, что власти области стараются создать комфортную среду в каждом округе Подмосковья, создавая места для проведения сезонного досуга.

Общество,Михаил Хайкин,Минкультуры,
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