Бесплатные кинопоказы пройдут в парках Подмосковья

Серия бесплатных показов пройдет на новогодних праздниках в городских парках Московской области в рамках проекта «Кинокаток», сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Фото: Михаил Терещенко / АГН Москва Михаил Терещенко / АГН Москва

— В новогодние праздники в городских парках Московской области состоятся бесплатные показы в рамках проекта «Кинокаток». В зонах катков на больших экранах под открытым небом зрителям будет представлена праздничная кинопрограмма, — сообщили сотрудники регионального Минкультуры.

Посмотреть кинофильмы под открытым небом можно в парке Малевича в Одинцовском округе, а также в парках Реутова, Долгопрудного и Егорьевска.

Жители и гости подмосковных городов смогут увидеть советские сказки «Новогодние приключения Маши и Вити», «Морозко» и «Двенадцать месяцев». Также в рамках кинопоказов можно увидеть трилогию популярного мультфильма «Снежная королева».