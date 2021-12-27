Пост российского блогера Ильи Варламова о гипотетическом появлении войск НАТО на территории РФ является «либеральным брюзжанием по поводу мерзостей» жизни в РФ, заявил NEWS.ru глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Собеседник напомнил автору публикации о судьбе вьетнамской деревни Сонгми, где в 1969 году произошло массовое убийство местных жителей солдатами армии США. Резяпов также призвал Варламова «оставаться патриотом своей Родины».

Рассчитывать, что победитель будет гуманен к проигравшему... Давайте вспомним вьетнамскую деревню Сонгми, полностью сожжённую вместе со всеми жителями американскими вояками во время вьетнамской войны. Сонгми — это белорусская Хатынь или чешская Лидице. А массовое применение США «Агента Оранж» — смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения? Три миллиона вьетнамцев стали жертвами, вне всякого сомнения, химического оружия, — заявил Резяпов.

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Эксперт добавил, что в РФ не боятся НАТО, а «российский мужик так же, как американский дальнобойщик или фермер, живёт своей обычной рабочей жизнью, в которой ему надо кормить свою семью».

О войне с Россией говорят в американском Белом доме и в Конгрессе США, а им вторит часть российской либеральной тусовки. <...> Всё это напоминает современных так называемых альтернативных историков, которые любят говорить, что если бы в Великой Отечественной войне победил бы Адольф Гитлер, то «мы бы сейчас пили бы баварское пиво». Вся их позиция сводится — куда нам «сирым и убогим» тягаться с Америкой и Европой, — отметил Резяпов.

В своём Telegram-канале Варламов ранее разместил текст, где предположил, какие будут последствия для России в случае появления на её территории войск НАТО. Блогер в публикации подчеркнул, что подобный сценарий станет «катастрофой» для политических и бизнес-элит РФ.

А что для простого мужика изменится? Придут в разваленную деревню натовские военные — и что случится? Они сожгут деревню? Загонят русских в концентрационные лагеря? Поднимут цену на водку? Лишат стариков дров? Без идеологии, как изменится жизнь и быт простых людей? — воскликнул Варламов.

Ранее Резяпов заявил, что блогеру Юрию Дудю стоит заниматься не «пропагандой чуждых либеральных ценностей», а «быть со своим народом и снимать фильмы о подлинных патриотах Отечества». Он также посоветовал журналисту «прекратить идолопоклонничество перед Западом». В качестве примера Резяпов привёл подвиги «героев чеченских кампаний, спецназовцев, спасавших заложников в горячих точках, а также тех, кто воевал или воюет в Сирии».

Вступление России в Североатлантический альянс невозможно, поскольку Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация вступления России в НАТО на определенных условиях, в частности на равных и партнерских началах, глава дипведомства заметил, что не видит такой возможности.

"Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене", - указал глава дипведомства.

Именно этой установкой западных стран, по словам министра, объясняется такая "истерика по отношению к возвышению Китая", который принял правила игра Запада, которые тот "внедрил в мировую экономику", и по западным правилам "переиграл Запад на его же поле".

Сомнения России

Россия имеет серьезные сомнения в том, что ее требование о нерасширении НАТО на восток не будет проигнорировано, заявил глава МИД.

"У нас серьезные сомнения по поводу того, что главное в наших предложениях, а именно - безусловное требование нерасширения НАТО на восток, не будет замотано", - сказал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия - НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи", - сообщили в пресс-службе альянса.

"Как подчеркнул Североатлантический совет в своем заявлении от 16 декабря по ситуации на и вокруг Украины, любой диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу действий России, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО", - отметили там.

Ранее пресс-служба НАТО сообщила, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов государств - членов альянса.

Позиция России

В воскресенье замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил ТАСС, что сроки и формат заседания Совета Россия - НАТО, а также состав российской делегации находятся в проработке. По его словам, поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу подтвердила, что в Москве получили предложение из Брюсселя о созыве Совета Россия - НАТО для обсуждения ситуации на Украине. По ее словам, сейчас это предложение рассматривается в практическом плане. Представитель внешнеполитического ведомства также подтвердила готовность России к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО на Украину, в Грузию, Молдавию - это уже вопрос жизни и смерти для РФ. Он отметил, что США не задают вопросов, что не нравится России при расширении НАТО, а просто делают это.

"Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям", - сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он также отметил, что на Украине уже несколько тысяч военных инструкторов НАТО, организация проникает на Украину, и в итоге останется только формализовать этот процесс. НАТО также проникает и в другие страны, которые были на территории Советского Союза: Молдавию, Грузию.

"Конечно, это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас", - резюмировал Песков.

Россия, Китай и Иран являются самыми враждебными странами по отношению к Великобритании. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс.

«Китай, Россия и Иран враждебно настроены по отношению к нам. Они могут проводить и проводят информационные операции», — сказал Хайндс в разговоре в британским изданием Telegraph.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не проявляла враждебность по отношению к другим странам. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что НАТО регулярно проявляет враждебность по отношению к России и демонстрирует очень агрессивную позицию, пишет RT.

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ на отказ стран НАТО от предложений по гарантиям безопасности может быть «самым разным». Выбор вариантов ответа будет зависеть от рекомендаций военных экспертов, сообщил президент в эфире телеканала «Россия 1». Ранее Москва предложила странам НАТО не расширяться на восток и гарантировать, что Украина не войдёт в состав альянса.

«Он (ответ) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал глава государства в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).

Президент добавил, что надеется на позитивные результаты по переговорам в вопросе гарантий безопасности. Он заявил, что предложения были сделаны, чтобы «достичь дипломатического переговорного результата, закреплённого юридически».

«Мы будем стремиться именно к этому», — сказал Путин.