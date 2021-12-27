Подведены итоги нацпроекта «Демография» в 2021 году

Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» подвела итоги реализации национального проекта «Демография» в 2021 году, который направлен на «сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

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В частности, за 2021 год более 1,9 млн семей получили выплаты на детей в возрасте до трех лет. 879 653 семьи получили сертификат на материнский капитал. С апреля 2020 года маткапитал выдают в беззаявительном порядке. Его можно направить на приобретение или строительство жилья, ежемесячную выплату на второго ребенка до трех лет, образование ребенка, социальную адаптацию ребенка-инвалида или на формирование накопительной пенсии мамы, рассказали газете ВЗГЛЯД в АНО «Национальные приоритеты».

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Также за 10 месяцев 2021 года было проведено более 54 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для пар, которые испытывают проблемы с зачатием.

В 2021 году 52,8 тыс. семей воспользовались программой «Семейная ипотека». Льготной ипотекой могут воспользоваться семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, а также воспитывающие ребенка-инвалида. Деньги могут быть направлены на приобретение готовой или строящейся квартиры, а также на готовый жилой дом с земельным участком у застройщика.

В текущем году в национальный проект «Демография» вошел новый федеральный проект «Содействие занятости», который помогает гражданам в трудоустройстве. Также в 2021 году была расширена программа обучения, которая предусматривает переобучение граждан, ищущих работу, лиц в возрасте 50 лет и старше, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях, стремящихся возобновить трудовую деятельность.

Также национальный проект «Демография» продолжает развивать проект «Активное долголетие», который направлен на повышение качества жизни людей старшего поколения. По нацпроекту в регионах реализуются комплексные программы, ориентированные на внедрение новых технологий в сфере охраны здоровья, социальной защиты, пропаганду здорового образа жизни граждан старшего поколения и укрепление социальных коммуникаций.

Кроме того, создается система долговременного ухода за пожилыми на дому. Сейчас система долговременного ухода работает в пилотном режиме в 24 регионах России, а в 2022 году к проекту присоединится еще 10 регионов. Нацпроект также позволяет расширить круг организаций, вовлеченных в помощь старшему поколению. К оказанию медико-социального патронажа уже привлекаются частные медицинские компании. Такой пилотный проект реализуется по национальному проекту «Демография» в тех регионах, где выстраивается система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Подведены итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. По итогам 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано более 16,5 тыс. километров дорог, в нормативное состояние приведено 140 млн кв. метров дорожного покрытия, большинство из этих работ проходили с использованием современных технологий.

Подводя итоги года, куратор нацпроекта, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что зафиксирована позитивная тенденция в части создания в российских регионах безопасной, качественной и надежной транспортной инфраструктуры:

«По предварительным итогам в 2021 году было отремонтировано порядка 16,5 тыс. км. автодорог, в том числе с применением новых технологий, поставлено 477 единиц общественного транспорта, в части профилактики детского травматизма – успешно прошла Олимпиада «Безопасные дороги», в которой приняли участие более 3,7 млн школьников», – отметил Хуснуллин.

Отмечается, что в 2021 году подрядные организации привели к нормативу 400 участков региональных и муниципальных автодорог, ведущих к медучреждениям, с общей протяженностью более 1,1 тыс. км. Также отремонтировано 838 дорог, ведущих к школам, детским садам и различным центрам творчества – их общая протяженность составила более 1,9 тыс. км.

В особом приоритете – детская безопасность. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 1 по 28 ноября прошла Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», в которой приняли участие более 3,7 млн школьников.

Подводя итоги реализации нацпроекта за год, стоит отметить еще одну важную его социальную задачу – обновление пассажирского общественного транспорта. В 13 отобранных городских агломерациях появились 412 новых транспортных средств – 305 автобусов и 107 троллейбусов. До конца года дополнительно еще 65 единиц техники поступит в Великий Новгород и Саратов.