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1 час назад

В Екатеринбурге после капитального ремонта открылся театр кукол

Екатеринбургский театр кукол открылся 27 декабря после двухлетнего капитального ремонта. Директор театра Петр Стражников в беседе с KP.RU уточнил, что первый спектакль в обновленном здании пройдет в феврале 2022 года.

В Екатеринбурге после капремонта открылся театр кукол
Фото: Алексей Булатов / Комсомольская правдаАлексей Булатов / Комсомольская правда

«Торжественно открываем это здание после почти двухлетнего, капитального ремонта. Изменения происходили глобальные, как внутри здания, так и снаружи. На фасаде здания появился кинетический театр», — рассказал собеседник издания.

Первый спектакль, по его словам, запланирован на 11 февраля 2022 года. Речь идет о постановке «Алиса в стране чудес».

Отмечается, что в новом году в театре планируют провести ряд премьерных показов, а также традиционный фестиваль «Петрушка Великий».

В октябре сообщалось, что фасад Екатеринбургского театра украсил уникальный арт-объект под названием «Время чудес». Конструкция представляет собой часовой механизм с движущимися кукольными персонажами отечественного и зарубежного фольклора, которые будут оживать под бой курантов непосредственно перед началом постановок и показов. Объект появился в ходе капитального ремонта здания.

Общество,Комсомольская правда,
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