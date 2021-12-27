Почта России показала знаковые места страны

«Запуск туристических открыток — это не только возрождение доброй традиции, которая подарит новое особое впечатление от путешествия. Это еще и маркетинговый инструмент, который повышает узнаваемость регионов и интерес к путешествиям по стране у тех, кто эту открытку получает», — заявила заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.