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35 минут назад

Туристка объяснила неуважение к россиянам в Египте

Российская туристка побывала на отдыхе в Египте и сочла, что отношение местных жителей к туристам из России является потребительским. В своем блоге на «Яндекс.Дзен» Марина Ершова заявила, что причиной подобного неуважительного поведения египтян является поведение некоторых туристов.

Туристка объяснила неуважение к россиянам в Египте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приехав сюда, я сразу поняла, что тут к чему. Все видно не вооруженным глазом. Наши туристки без совестно разгуливают голышом, в мини юбках, купальниках. И это норма? Кто-нибудь из вас мне может объяснить их поведение? Туристки берут с собой огромные чемоданы, набивают их пустыми нарядами. При этом им прекрасно известно, что Египет это мусульманская страна», — заявила путешественница.

Сами египтяне не стесняются показывать, что им от туристов нужны только лишь деньги. Так, ее возмутило, что от туристов постоянно требуют что-то оплатить или купить. В частности, вход на пляж, который бесплатен для местных жителей. Кроме того, россиянам навязывают услуги вроде такси и повышают цены на рынках.

«Я почувствовала истинное отношение египтян к нам. Оно просто потребительское. Нас не уважают, не ценят, не любят. Русские нужны только из-за денег. Даже во всех этих откровенных нарядах», — призналась девушка, добавив, что сама никогда больше не поедет в Египет.

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