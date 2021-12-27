Туристка объяснила неуважение к россиянам в Египте

«Приехав сюда, я сразу поняла, что тут к чему. Все видно не вооруженным глазом. Наши туристки без совестно разгуливают голышом, в мини юбках, купальниках. И это норма? Кто-нибудь из вас мне может объяснить их поведение? Туристки берут с собой огромные чемоданы, набивают их пустыми нарядами. При этом им прекрасно известно, что Египет это мусульманская страна», — заявила путешественница.