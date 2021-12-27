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2 часа назад

Общественные туалеты станут бесплатными с 1 января в Петербурге

Общественные туалеты, находящиеся в ведении "Водоканала Санкт-Петербурга", станут бесплатными для посетителей с 1 января 2022 года, сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Общественные туалеты станут бесплатными в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По решению правительства Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского Водоканала, для удобства жителей и гостей города переходят в режим эксплуатации без взимания платы с посетителей. В общественных туалетах будет находиться дежурный персонал Водоканала для оказания помощи при посещении туалетов маломобильными группами населения. Сегодня в ведении предприятия находится 651 общественный туалет", - говорится в сообщении.

Затраты на эксплуатацию туалетов будут возмещаться за счет бюджета города. Отмечается, что дежурные в помещениях туалетов будут не только помогать маломобильным гражданам. Дежурства позволят исключить риск вандализма и порчи имущества.

Большая часть туалетов, оборудованных для доступа в них маломобильных граждан, расположена в историческом центре города, а также в пригородах - Пушкине, Петергофе и Кронштадте. Из 651 туалета 254 - стационарные, в городе есть и передвижные туалеты. До 1 января плата за посещение туалета составляет 30 рублей, бесплатно воспользоваться им могут льготные категории граждан.

Места размещения туалетов граждане могут посмотреть на интерактивной карте. Она опубликована на сайте Водоканала.

Общество,Правительство Санкт-Петербурга,Водоканал Санкт-Петербурга,
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