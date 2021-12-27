Еще одну иностранную вакцину против COVID испытают на россиянах

Министерство здравоохранения РФ разрешило проведение третьей фазы клинических испытаний для оценки эффективности и безопасности корейского препарата для вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Фото: ТАСС ТАСС

"Двойное слепое, многоцентровое, мультирегиональное, рандомизированное, контролируемое, клиническое исследование фазы 3 для оценки эффективности и безопасности препарата CKD-314 у пациентов, госпитализированных с COVID-19", - сказано в документе.

Уточняется, что исследование будет проводиться в 10 медицинских организациях, и в нем примут участие 94 пациента. В реестре также говорится, что окончание третьей фазы испытаний запланировано на сентябрь 2023 года.

Ранее стало известно, что медики из Узбекистана внимательно следят за исследованиями препарата «МИР-19»для лечения коронавируса, а также предполагают, что он может быть использован в республике в случае завершения всех испытаний.