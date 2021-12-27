Еще одну иностранную вакцину против COVID испытают на россиянах

Министерство здравоохранения РФ разрешило проведение третьей фазы клинических испытаний для оценки эффективности и безопасности корейского препарата для вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований.
"Двойное слепое, многоцентровое, мультирегиональное, рандомизированное, контролируемое, клиническое исследование фазы 3 для оценки эффективности и безопасности препарата CKD-314 у пациентов, госпитализированных с COVID-19", - сказано в документе.
Уточняется, что исследование будет проводиться в 10 медицинских организациях, и в нем примут участие 94 пациента. В реестре также говорится, что окончание третьей фазы испытаний запланировано на сентябрь 2023 года.
Ранее стало известно, что медики из Узбекистана внимательно следят за исследованиями препарата «МИР-19»для лечения коронавируса, а также предполагают, что он может быть использован в республике в случае завершения всех испытаний.
Напомним, Минздрав России в среду зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР-19", который был разработан в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).