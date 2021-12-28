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1 час назад

В Тобольске пройдет гастрономический фестиваль

В Тобольске с 3 по 10 января пройдет гастрономический фестиваль «Пельменный съест». Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на городской департамент по культуре и туризму, в рамках мероприятия в ресторанах и кафе Тобольска появится специальное пельменное меню.

В Тобольске пройдет гастрономический фестиваль
Фото: ShutterstockShutterstock

«Заявку на участие в акции уже подали более десяти заведений общепита», — заявил собеседник агентства, отметив, что гости и жители города смогут попробовать пельмени с мясной, рыбной и овощной начинкой. Всего в дни проведения акции планируется сварить более 10 тысяч пельменей.

Кроме того, 7 января на Базарной площади пройдет гастрономический фестиваль. Организаторы мероприятия подготовили для гостей насыщенную программу, включающую мастер-классы, розыгрыши и конкурсы. В департаменте культуры и туризма указали, что в этот день на площади также будет проходить ярмарка, на которой будут представлены различные виды пельменей и другая продукция.

Ранее сообщалось, что в Красноярске открылась картинная галерея изо льда, она работает в рамках Зимнего суриковского фестиваля искусств.

Общество,Интерфакс,
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