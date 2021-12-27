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48 минут назад

Ворвавшуюся в секонд-хенд толпу украинцев сняли на видео

На открытии секонд-хенда в украинском городе Ровно местные жители толпой ворвались в магазин. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

На записи видно, как в жажде первыми завладеть самым привлекательным товаром, посетители секонд-хенда буквально врываются в только что открывший свои двери магазин. Люди влетают в торговую точку и стараются схватить побольше одежды.

Ранее сообщалось, что украинка, рассказывая о своем отношении к действующей в стране власти, показала средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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