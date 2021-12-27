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30 минут назад

23 210 случаев COVID выявлено в России

За последние сутки в России лабораторно подтвердили 23 210 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 10 415 230 человек.

23 210 случаев COVID выявлено в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидерство по суточному приросту занимает Москва (+2239), на втором месте находится Санкт-Петербург (+1834), на третьем — Московская область (+1616). Четвертое и пятое занимают Свердловская (+554) и Иркутская (+537) область соответственно.

Среди субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки оказались Чукотка — 0%, Тыва — 0,03%, а также Калмыкия — 0,04%.

Скончались 937 пациентов — 68 из них в Москве, 60 в Санкт-Петербурге, 52 в Московской области. Общее число умерших от COVID-19 составляет 305 155.

Выздоровели 33 715 человек, общее число выписанных из больниц пациентов составляет 9 293 486.

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