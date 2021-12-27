Пока вы в маске: способ привить россиян от коронавируса

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Аксенов придумал, как привить россиян от коронавируса, и развеял мифы о зарплатах чиновников

Люди захотят привиться очень дефицитной вакциной, считает губернатор Крыма Сергей Аксенов. Также он рассказал о зарплатах чиновников, про свой загар, телефон, стройку в Форосе и скандальный случай, когда за его лодкой плыли водолазы. «Может, запустить слух, что бесплатной вакцины в Крыму осталось на два дня и выдается теперь она только избранным. Завтра штурмом возьмут все медучреждения!», – заявил Сергей Аксенов. Об этом было сказано в большом интервью ТАСС. Аксенов развеял миф о большой зарплате чиновников. Он считает, что она не соответсвует нагрузке. По его словам, молодые специалисты получают 18 тысяч рублей в месяц, про опытных не уточнил. Размер своей зарплаты он не назвал.

«Омикрон» научился обходить иммунную защиту

«Омикрон»-штамм коронавируса способен обходить иммунную защиту человека. Поэтому он может заражать и тех, кто уже переболел COVID-19, и невакцинированных, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. «В течение ближайших недель „Омикрон“ станет доминирующим вариантом на большей территории Европы. А это приведет к увеличению нагрузки на больницы и масштабным сбоям в работе систем здравоохранения и других жизненно важных служб. „Омикрон“ способен успешно обходить ранее сформировавшуюся у людей иммунную защиту. Он может заражать уже переболевших COVID-19, и ранее получивших вакцину от заболевания, и, конечно, невакцинированных», — заявила Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете». Однако, по ее словам, прививка, поставленная недавно, значительно снизит риск тяжелого течения заболевания и смерти.

Подсчитано, сколько дней вирус COVID сохраняется в теле

Специалисты Национальных институтов здравоохранения США полагают, что вирус, вызывающий COVID-19, может жить в различных участках тела человека до 230 дней. Соответствующее исследование размещено на сайте Research Square («Рисерч Скуэа»). Сотрудники института пришли к данным заключениям на основе изучения тел 44 человек, умерших от последствий коронавируса, передает ТАСС. «Вирус SARS-CoV-2 широко распространен даже у пациентов, умерших в результате бессимптомной или легкой формы COVID-19, воспроизведение вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранней стадии инфицирования», – отмечается в публикации. Эксперты выявили РНК SARS-CoV-2 во многих участках организма человека, «включая области мозга, в течение до 230 дней после начала симптомов».

Биолог Аграновский: бессимптомные больные COVID-19 с омикрон-штаммом опасны для окружающих

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности бессимптомного течения COVID-19 при штамме "омикрон", сообщает радио Sputnik. "Омикрон-штамм коронавируса — это совсем новая история, никакой статистики не накопилось. Но мы можем предположить, что омикрон-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно", - пояснил Аграновский. Он пояснил, что схожая ситуация была и с оригинальным "уханьским" штаммом коронавируса. По мнению вирусолога, бессимптомно зараженные штаммом "омикрон" носители могут, не замечая этого, заражать более уязвимых людей. "К тому же среди таких бессимптомных носителей есть "суперраспространители" вируса. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей", - резюмировал Аграновский.

Директор Европейского бюро ВОЗ высказался о признании "Спутника V"