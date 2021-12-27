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1 час назад

В России продлили выплаты работающим с COVID медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжать выплаты медикам, которые лечат россиян от коронавируса. Известно, что на эти цели кабмин направит три миллиарда рублей.

В России продлили выплаты работающим с COVID медикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительству Российской Федерации продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", - приводит РЕН ТВ выдержку из поручения президента.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в России, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки выявили ещё 23 721 заразившихся COVID-19. Это минимум почти за три месяца - после 29 сентября (тогда было 22 430), впервые после 30 сентября прирост числа заболевших оказался меньше 24 тысяч.

Общество,Владимир Путин,Правительство РФ,РЕН ТВ,
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