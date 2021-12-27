Власти Москвы рассказали о мерах против омикрона

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в ближайшие месяц-полтора власти примут решение о мерах против омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Надо четко понимать, что, увы, появился новый штамм «омикрон», что он на сегодняшний день достаточно агрессивно и жестко ведет себя в Европе», - подчеркнула Ракова.

Она рассказала, что московские власти внимательно следят за ростом заболеваемости в Англии, Франции, Дании и Норвегии.

«Эти цифры не могут нас не печалить: мы видим, что последние две недели наблюдается просто не арифметический, а геометрический рост заболеваемости», - подчеркнула она.

По словам заммэра, в зависимости от цифр заболеваемости омикроном в Москве и поведения нового штамма, власти примут решение, как на него реагировать.

Из-за распространения в Южной Африке и Гонконге омикрон-штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Новый штамм коронавируса содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Из-за риска распространения омикрон-штамма Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.