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31 минуту назад

Более 238,7 млн тестов на коронавирус провели в России

Более 238,7 млн млн исследований на коронавирус проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».

Более 238,7 млн тестов на коронавирус провели в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 238,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 371 тыс. тестов на коронавирус», - говорится в публикации. Также сообщается, что под медицинским наблюдением в России остаются 1 млн 389 тыс. 693 человека.

Общество,Роспотребнадзор,
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