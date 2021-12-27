Москвичи пожаловались на «огненные» батареи

Жительница Москвы рассказала, что в ее квартире слишком жарко из-за очень горячих батарей, и пожаловалась, что невозможно спать с закрытыми окнами. Об этом она написала в группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook.

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По словам москвички, радиаторы отопления «просто огненные».

«Я намерила +85,6 С, дотрагиваться опасно и класть что-то тоже. Горячая вода из крана прохладнее - +59 С» - написала Марина Карлина.

Она отметила, что в квартире очень жарко, окна приходится держать на проветривании и «в сильный мороз очень сильно холодно из них, и на нас дует, и на цветы».

При этом в комментариях к записи пользователи соцсети поспорили о том, хорошо ли, когда в квартире так топят.

«Счастливые люди, у нас дубак дома», «А мне пришлось вчера купить теплое одеяло, замерзали за последнюю неделю», «Завидую. У меня 19 градусов. И совсем не жарко», - заявили одни участники дискуссии.

Другие же поддержали автора сообщения, отметив, что в жаре жить невозможно.

«У нас краны на батареях, все радиаторы перекрыты. Стояки огненные. Если дотронуться, наверное, будет ожог. Температура в квартире +30… Жара невозможная!», «Батарея как на вулкане горит, можно картошку жарить», - рассказали они.